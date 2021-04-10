Foça açıklarına geldi! Düşen uçağın enkazı için çalışmalar başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar adlı arama- kurtarma gemisi, İzmir'in Foça ilçesinde düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazının bulunduğu bölgeye geldi. Bölgede çalışmalar sürerken, sağ kurtarılan pilotlar Albay Ahmet Kendir ile Yarbay Hakan Eryılmaz'ın ise tedavileri devam ediyor.





İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi uçak, dün saat 10.40 sıralarında Foça açıklarındaki İngiliz Burnu Orak Adası önlerinde denize düştü. Uçağın düştüğünü gören balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, polis, Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki fırlatma sistemi sayesinde paraşütle atlayıp, denize düşen pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, balıkçılar sayesinde kurtarılarak sahile çıkarıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tadiveya alınan pilotlmarın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ise ilk verilere göre eğitim uçağının motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.





Uçağın denizde düştüğü bölgeye giriş yasaklandı. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede aralıksız devriye görevi gerçekleştiriyor. Uçağın enkazının olduğu bölge ise şamadıralarla işaretlendi. Ayrıca bu sabah Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Alemdar adlı arama kurtarma gemisi enkazın kaldırılması için bölgeye gönderildi. Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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