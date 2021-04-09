İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den açıklama geldi

Son dakika... İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir helikopterin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçak eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı arama kurtarma çalışması ile 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

MSB, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." açıklamasını yaptı.

BALIKÇILAR KURTARDI

A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, İzmir'den gelişmeleri son dakika olarak aktardı. Ayçe, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini, uçağın denize düştüğünü söyledi. Foça'daki kaza sırasında pilotların denize atladığını, balıkçılar tarafından kurtarıldıklarını aktardı.

İZMİR VALİSİ: FIRLATMA KOLTUĞU SAYESİNDE KURTULDULAR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

Köşger, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.

Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

PİLOTLARIN SON DURUMU NASIL?

Milli Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de eğitim uçuşu yapan uçağın kaza kırıma uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sağ kurtarılan 2 pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren; Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir. Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.