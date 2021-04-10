İzmir şehidini uğurladı

MERSİN'in Mut ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 9 ay sonra şehit olan Er Tevfik Yasin Keser (26), memleketi İzmir'de dün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze töreninde evlenme hayali kurduğu nişanlısının üniformasını giyip şapkasını takan Sevim Balcı, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Balcı'nın "Ben sensiz ne yaparım aşkım" sözleri yürekleri dağladı. Şehidin cenazesi Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.