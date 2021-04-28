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12 Güvenlik Görevlisi alacak

12 Güvenlik Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi 12 Güvenlik Görevlisi alacak

28.04.2021, 09:02

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Dokuz Eylül Üniversitesi 12 Güvenlik Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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