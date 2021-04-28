Grand plaza kara deliği büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li akademisyenler Prof. Dr. Melek Göregenli ve Prof. Dr. Ayşen Uysal'ı yönetim kurulu üyesi olarak maaşa bağladığı Grand Plaza'daki kara delik giderek büyüyor. Şirkete bu yılın ilk 3 ayında aktarılan para 15 milyon lirayı buldu. Zarardaki şirket şimdi de belediyenin kiraladığı İzmir Marina'ya restoran-cafe ve bar açmak için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, İzmir Marina ihalesini aldıktan sonra burada faaliyet gösteren Sipari Restoran'ı çıkarmak istemişti. Ancak restoran sahipleri sözleşmenin devam ettiğini belirterek tahliyeye yanaşmamıştı. Bunun üzerine belediye bir gece Sipari'nin bahçesini yerle bir etmişti. Grand Plaza, şimdi bu mekanda faaliyet gösterecek.

BU YIL 15 MİLYON LİRA

İzmir'in Asansör Restoran ve Karşıyaka Yasemin Kafe gibi en gözde yerlerinde işletmeleri olan ve belediye şirketi olduğu için nispeten kira avantajı da bulunan Grand Plaza'nın sürekli zarar etmesi, iyi yönetilmediği değerlendirmelerini de beraberinde getirdi. Hasan İkat'ın Genel Müdürlüğü'nü uzun yıllardır yürüttüğü şirkete belediye 2018'de sermaye artırımı yoluyla 5 milyon lira aktardı. 2019'da şirkette 17 milyon liralık sermaye artışı yapılırken, 8.5 milyon liralık da sermaye azaltımı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl da yine sermaye artırımı yoluyla şirkete 12 milyon lira aktarılmasına rağmen zarar bitmedi. Bu yılın ilk çeyreğinde de sermaye artırımı yoluyla şirkete belediye tarafından 15 milyon lira daha aktarıldı. Bu paranın önemli kısmıyla çalışanların maaşlarının ödendiği kaydedildi. Zararda olan şirketin yeni işletmeler açmak için girişimlerini sürdürmesi ve yüksek miktarda alımlar yapması, "Zararın boyutu daha da artacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Şirket, belediyenin diğer şirketi İZDENİZ A.Ş'nin kiralayarak işlettiği İnciraltı'ndaki İzmir Marina'ya kafe-restoran-bar açmak için çalışma başlattı ve yüklü miktarda harcama yapmaya başladı. Restoranın mutfak ekipmanları için çıkılan ihaleyi 1.2 milyon liralık teklifiyle Torbalı merkezli Gürçelik Dayanıklı Tüketim Mamulleri LTD şirketi kazandı.

ZARARDAKİ ŞİRKETLERE PARA YETİŞTİREMİYORLAR

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, zarardaki şirketlerine adeta para yetiştiremiyor. Belediye sadece bu yılın ilk 3 ayında kendi bütçesinden bu şirketlere 338 milyon lira kaynak aktardı. Buna göre İZBAN'a 56, İZULAŞ'a 115, İZDENİZ'E 70.6, Ege Şehir Planlama A.Ş'ye 64.1, Bay- San A.Ş'ye de 6.5 milyon lira aktarıldı. Grand Plaza'ya aktarılan para ise 15 milyon lira oldu. Soyer, geçtiğimiz yıl bölücü terör örgütü PKK'ya destek veren bildiri imzaladıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr. Ayşen Uysal ve Prof. Dr. Nilgün Toker'i uzmanlık alanları olmamasına rağmen bu şirkete yönetim kurulu üyesi olarak atamıştı. Soyer bu yıl da Prof. Dr. Göregenli ve Prof. Dr. Uysal'ı şirketin yönetim kuruluna aldı. Şirketin kurul başkanlığını Hakan Balıkçı yürütürken, genel müdürlüğünü ise Hasan İkat yapıyor.

■ ERHAN GÜLENÇ