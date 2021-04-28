İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 22 gözaltı kararı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 117 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili soruşturma devam ediyor.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başlatılan soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezinden, yıkılan 8 bina ile ilgili istenen bilirkişi ön raporları tamamlandı.

DÜŞÜK KALİTELİ BETON, HATALI PROJELENDİRME

DEÜ'lü 3 akademisyen tarafından enkazdan alınan numuneler analiz edildi ve binaların yıkılma nedeninin, standartlara uygun olmayan malzeme, özellikle düşük kalite beton kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı belirtildi.

Aynı bilirkişi heyetince hazırlanan ön raporda, sorumluluğu bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapıldı.

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi'nin yaptığı jeofizik ölçümler sonrasında düzenlenen rapor Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Gelen sonuçların bilirkişi heyetine gönderilerek, hazırlanacak raporda bu verilerin değerlendirilmesi istendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şüpheli hakknda gözaltı kararı verildi.

Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni de istendi.

NİHAİ RAPOR TAMAMLANMAK ÜZERE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de 4 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. İstenen nihai raporların tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE 7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden hemen sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.