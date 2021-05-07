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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Pompalı tüfeği elinden düşürünce...

'de korkunç olay! Pompalı tüfeği elinden düşürünce...

Son dakika... 'in ilçesinde, elinden düşen pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de korkunç olay! Pompalı tüfeği elinden düşürünce...

07.05.2021, 08:52

İddiaya göre, Aşağı Kızılca Mahallesi Taştepe mevkiinde S.T. (17), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra pompalı tüfekle oynamaya başladı.

S.T, bir süre oynadıktan sonra elinden düşen pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yüzünden yaralandı.

Yaralı, arkadaşları tarafından Kemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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