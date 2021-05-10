CHP’li belediye taş üstünde taş bırakmadı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinin en işlek sokaklarında yapılan kilit taş düzenlemesi, mahalle sakinlerini çileden çıkardı. 1 aydır bitirilemeyen çalışmanın göze batan tarafı ise yeni olan taşların komple sökülüp yerine yine önceki gibi yeni taşların yerleştirilmesi oldu.



TOZ VE TRAFİK SORUNU

Bostanlı semtindeki Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak üzerinde bulunan döşeme taşlar, yenilenmesi için 1 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından söküldü. Ancak vatandaşlar ve esnaf, bu tadilat çalışmasının neden yapıldığına bir anlam veremedi.

Çünkü sokak ve kaldırımlardaki mevcut taşlar da gayet yeniydi. 30 gün boyunca belediye yetkililerinin gelip kontrol ettiği ancak çalışmaların bitirilmemesi yüzünden sokağın araç trafiğine açılmadığını belirten vatandaşlar, 1 aydır tozun içinde sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Yeni taşların neden değiştirildiği merak edilirken, çalışmaların halen daha bitirilememesi ise ayrı bir merak konusu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay



'VERGİLERİMİZ HEBA OLUYOR'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan mahalleli, "Neden söküldü, neden yenilendi kimse bilmiyor. Taşlar 3 kere sökülüp takıldı. Bu süre zarfından İZSU ekipleri de geldi ve çalışma yapılırken borular patladı. Kaldırımlar dizildikten sonra yeniden çıkarıldı.

Kaldırımların kot farkı yüzünden, sokak üzerindeki dükkanlar gözle görülür biçimde aşağıda kaldı. Yağmur yağdığında su basma tehlikesi artık daha fazla. Vergilerimizin buralarda boşa heba edilmesi çok kötü. Hele ki bu pandemi döneminde, ekonomik sıkıntılar varken boşa para harcanması iyi bir hareket olmadı. Bu zamana kadar hep CHP'ye verdik oylarımızı, ancak bu yapılanları gördükçe sanki 'bize oy vermeyin' der gibiler. 30 günde bir sokağı bitiremediler" şeklinde konuştu. Çalışmanın başladığı ilk hafta Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sokağa gelip incelemede bulunduğunu kaydeden esnaf ise, "Bize bir isteğimiz var mı diye sordu. Bu kadar uzayacağını beklemiyorduk. Bilseydik, kısa sürede bitirmelerini rica ederdik" dedi.

Ercan AKGÜN