Kripto maden çöktü

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir depoda yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen 501 adet ikinci el kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin evini, arabasını satıp bu işe girdiği öğrenilirken, ele geçirilen 501 kripto para üretim cihazının toplam değerinin 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

24 SAAT ELEKTRİK TÜKETİMİ

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, "Alo 136" Gümrük Muhafaza ihbar hattına gelen ihbar doğrultusunda Karabağlar'daki bir depoya baskın düzenledi. Depoya yapılan operasyonda karton kutular içerisinde, üzerinde 'Bitcoin asic' yazan malzemeler olduğu belirlendi. Kutuları tek tek açan Gümrük Muhafaza ekipleri, kutuların içinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen 501 adet ikinci el kripto para üretim cihazlarına el koydu. Özel yazılım ve donanımlara sahip olan ve 'Bitcoin asic' adı verilen cihazlarla kaçakçıların kripto para madenciliği yaptığı ortaya çıktı. Ele geçilen 501 kripto para üretim cihazının toplam değerinin 5 milyon lira olduğu açıklandı. Çok sayıda işlemciden oluşan 'Bitcoin asic' isimli kripto para üretim cihazlarının her birinin 24 saat elektriğe bağlı olarak aylık bin 500 lira değerinde elektrik tükettiği, bu rakamın toplamda aylık olarak 750 bin liraya ulaştığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin ev ve arabalarını satarak kripto para madenciliği işine girdiği belirlenirken, ele geçirilen malzemelerin ikinci el ve gümrük kaçağı olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 4 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.





KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

BİLGİ Sistemleri Uzmanı Gökhan Arın, "Günümüzde keşfedilen en önemli şifreleme teknolojilerinden biri olan Blockchain sistemi ile ortaya çıkan kripto paralar, kripto madenciliği adı altında sanal ortamda üretilmektedir.

BİLGİSAYARI olan herkesin yapabileceği bu madencilik türü için yapmanız gereken ise internette bulunan kripto madencilik aracı sistemlerine kayıt olup yazılımlarını indirdikten sonra cihazınızda çalıştırmaktır.





BÖYLELİKLE cihazınızın bütün sistemleri tam kapasite o yazılımı çalıştıracak ve kripto para madenciliğine başlamış olacaksınız. Kısaca cihazınızın işlem gücü karşılığında kripto para almaktasınız.

Bu madencilik türünde en çok ihtiyaç duyulan kaynak ise yüksek hızlı işlem gücüdür.

ÖZELLİKLE bilgisayarda kullanılan ekran kartlarının içerisinde bulunan işlemciler ile kripto para madenciliği için maksimum performans sağlanmaktadır.





Daha kısa sürede daha fazla kripto para üretimi için bu ekran kartları ile kurulan sistemler tam kapasite çalıştırılmaktadır.

Son teknoloji bilgisayar anakartlarının üzerine kripto para madenciliği için performanslı çalışan ekran kartları entegre edilmektedir. Birçok anakart ve üzerinde bulunan birçok ekran kartları birbirine bağlanıp yukarıda bahsetmiş olduğum yazılım çalıştırılmaktadır. Böylece kripto para üretimi başlamaktadır.

Tam kapasite çalıştırılan bu sistemlerin en büyük ihtiyacı ise enerji yani elektriktir" dedi.

Metin BURMALI

İzmir'de bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi