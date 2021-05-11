İzmir’in iki ilçesinde yine sokak çatışması

İzmir'de son günlerde artan sokak ortasındaki silahlı çatışmalara iki olay daha eklendi. Konak Eşrefpaşa'da husumetli iki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi. Bir kişi ölürken, üç kişi ile yoldan geçen bir kadın yaralandı. Karabağlar Çalıkuşu mahallesinde ise kız kaçırma yüzünden çıkan iki aile arasındaki tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

SİLAHLARINA SARILDILAR

Karabağlar'daki olayda kız kaçırma nedeniyle husumetli iki grup arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay saat 02.00 sıralarında Çalıkuşu mahallesi 3245 sokakta meydana geldi. Kız kaçırma meselesinden kavgalı iki aile arasında pompalı tüfeklerin konuştuğu çatışmada Yiğit Çoban (23) tabanca mermisiyle, G.D. (34) ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

4 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yiğit Çoban, Bozyaka Eğitim Hastanesi'ne, hafif yaralı G.D. ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, G.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konak Eşrefpaşa'daki Çimentepe mahallesi 681/1 sokakta yaşanan diğer olay ise Elalmış ve Sarsılır aileleri arasında meydana geldi. 4 yıl önce Orhan Elalmış, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği İsmet Sarsılır'ı öldürmüş, bu cinayet sonrasında iki aile arasındaki kavga ve yaralamalı olayların bir türlü sonu gelmemişti.

Önceki akşam da Orhan Elalmış'ın yakınları olan Ahmet Elalmış ve Kemalettin Elalmış, sokakta karşılaştıkları Saffet Sarsılır ile tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesiyle Ahmet Elalmış, yanındaki pompalı tüfekle Saffet Sarsılır'ı boyundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgaya karışan Sarsılır'ın yanındaki Cüneyt Asığ da göğsünden yaralandı. Çatışmada Naciye Sarsılır ile o sırada yoldan geçen Seher Kaynak isimli kadınlar da boyunlarından saçmayla yaralandı.

KAMERALAR INCELENECEK

BOZYAKA Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cüneyt Asığ tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Atatürk Eğitim Hastanesi'ne götürülen Saffet Sarsılır'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Pompalı tüfekle ateş açan Ahmet Elalmış ile Kemalletin Elalmış'ın da bıçakla hafif yaralandıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

FATİH ŞENDİL