Heykel sayım ihalesine 11 teklif var

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olarak Yeni Asır'ın gündeme getirdiği heykel sayım ihalesini dün yaptı. Kentteki heykel, anıt ve rölyeflerin sayılması ve fotoğraflanması için açılan ihaleye İzmir başta olmak üzere İstanbul, Adana, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde faaliyet gösteren 11 farklı firma ve kişiden teklif geldi. Heykel ve anıt sayımı için 254 bin 697 lira 50 kuruş muhammen bedelle çıkılan ihaleye en yüksek 1 milyon 535 bin lira, en düşük 171 bin 588 teklif verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açtığı ihaleyle CHP'deki 'heykel belediyeciliği' anlayışını da yeni bir boyuta taşıdı. İhalede teklifler Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü'nce alındı. İlk oturumda ihaleye giren kişi ve firmaların teklifleri açıklandıktan sonra teklif veren kişi ve firmaların belgelerinin detaylı olarak inceleneceği kaydedildi. İhalede işe başlama tarihinin 17 Mayıs, iş bitirme tarihinin de 31 Aralık 2021 olacağı ifade edildi.

■ METİN BURMALI