Önce yağış sonra bunaltan sıcak! İşte 5 günlük hava durumu! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Kapanmanın biteceği gün Türkiye'ye yağışlı bir hava bekliyor, haftanın ortasında etkisini kaybedecek olan yağışların ardından hava sıcaklıkları yükselişe geçecek, bazı bölgelerde 30 dereceyi aşacak. Hava sıcaklıklarının yükselişinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu, Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

14 MAYIS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu, Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzeyi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Az bulutlu

EGE VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadiesi bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 33°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AĞRI °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık