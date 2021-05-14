Önce yağış sonra bunaltan sıcak! İşte 5 günlük hava durumu! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Kapanmanın biteceği gün Türkiye'ye yağışlı bir hava bekliyor, haftanın ortasında etkisini kaybedecek olan yağışların ardından hava sıcaklıkları yükselişe geçecek, bazı bölgelerde 30 dereceyi aşacak. Hava sıcaklıklarının yükselişinin ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN UYARI GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu, Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
14 MAYIS HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu, Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzeyi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Az bulutlu
EGE VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadiesi bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 33°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AĞRI °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Önce yağış sonra bunaltan sıcak! İşte 5 günlük hava durumu! İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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