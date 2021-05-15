Depremde 2 kızını kaybeden annenin buruk bayramı

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, Rıza Bey Apartmanı'nda biri 3, diğeri 4 yaşında 2 kızı, 2 yeğeni ve kayın-validesini kaybeden Emine Yücel (36), onlarsız ilk bayra-mın buruk geçtiğini söyledi. Yücel, "Onlarla geçen her gün bayram gibiydi. Artık bayramların bir anlamı kal-madı. Hiçbir özel günü kutlamıyoruz" dedi. Kızla-rının fotoğraflarına baka-rak onlarla bayramlaştı-ğını belirten Yücel, "Bizi deprem ayırmadı. İhmaller ayırdı. İnsanların çürük olduğunu sakladığı binalarda, evlat-larımı kaybettim. Hiç kimse çürük binalarda yaşamasın, bayramlarını kutlasın" diye konuştu.



O ALANA PARK YAPILSIN

Rıza Bey Apartmanı'nın alanının park haline getiril-mesini istediklerini belirten Yücel, "Depremler biz-lere tekrar yaşatılmasın, apartman alanına tekrar bir bina yerine park alanı yapılsın. Bizim yaşadığımızı başkaları yaşamasın. Başka çocuklarımız enkaz altında kalmasın" dedi.