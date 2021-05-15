  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Depremde 2 kızını kaybeden annenin buruk bayramı

Depremde 2 kızını kaybeden annenin buruk bayramı

Depremde 2 kızını kaybeden annenin buruk bayramı

15.5.2021

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, Rıza Bey Apartmanı'nda biri 3, diğeri 4 yaşında 2 kızı, 2 yeğeni ve kayın-validesini kaybeden Emine Yücel (36), onlarsız ilk bayra-mın buruk geçtiğini söyledi. Yücel, "Onlarla geçen her gün bayram gibiydi. Artık bayramların bir anlamı kal-madı. Hiçbir özel günü kutlamıyoruz" dedi. Kızla-rının fotoğraflarına baka-rak onlarla bayramlaştı-ğını belirten Yücel, "Bizi deprem ayırmadı. İhmaller ayırdı. İnsanların çürük olduğunu sakladığı binalarda, evlat-larımı kaybettim. Hiç kimse çürük binalarda yaşamasın, bayramlarını kutlasın" diye konuştu.

O ALANA PARK YAPILSIN
Rıza Bey Apartmanı'nın alanının park haline getiril-mesini istediklerini belirten Yücel, "Depremler biz-lere tekrar yaşatılmasın, apartman alanına tekrar bir bina yerine park alanı yapılsın. Bizim yaşadığımızı başkaları yaşamasın. Başka çocuklarımız enkaz altında kalmasın" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Depremde 2 kızını kaybeden annenin buruk bayramı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.