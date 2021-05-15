  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de korkunç son! Kaldırımda yürürken kazada devrilen tırın altında kaldılar

'de korkunç son! Kaldırımda yürürken kazada devrilen tırın altında kaldılar

'in ilçesinde kaldırımda yürürken, otomobille çarpıştıktan sonra devrilen tırın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İzmir'de korkunç son! Kaldırımda yürürken kazada devrilen tırın altında kaldılar
AA

15.05.2021, 15:27

Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı tır, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında, Ramazan Çınar'ın kullandığı 35 AH 010 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan tır devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen Erol Yılmaz (46) ve Özgür Aydemir (37) tırın dorsesinin altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Erol Yılmaz'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Özgür Aydemir, sürücüler ile otomobildeki Numan Şahinoğulları, Zehra Şahinoğulları ve Şerife Gülşen, sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgür Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de korkunç son! Kaldırımda yürürken kazada devrilen tırın altında kaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.