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Haberler İzmir Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

’in ilçesinde, kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
DHA

17.05.2021, 19:20 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021, 19:21

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi'ne bağlı Laka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Onur Ç. yönetimindeki kullandığı 06 BP 6994 plakalı kamyon, Sefa Kocaman idaresindeki 09 ACF 511 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Kocaman yol kenarına savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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