Roman mahallesinde silahlı çatışma: 1 ölü

İZMİR'İN Tire ilçesinde iki husumetli grubun silahlı kavgası cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, Dört Eylül Mahallesi Sabunhane Caddesi üzerinde karşılaşan taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. İki grubun birbirine attığı laflarla alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada vücuduna isabet eden mermilerle Hüseyin Saklak ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Çatışmanın ardından ağır yaralı Saklak'ı yakınları Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Saklak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tire polisi olay yerine çok sayıda ekiple gitti. Mahalledeki gerginliğe karşı geniş güvenlik tedbirleri alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 30'u aşkın boş kovan bulundu. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken, Saklak'ın katlinin de gözaltına alınanların arasında olduğu öğrenildi.

■ NADİR UYSAL