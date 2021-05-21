  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli

'de vapur seferlerine fırtına engeli

'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. Bugün saat 08.30'dan itibaren yolcu gemisi, 09.15'ten itibaren de arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli
AA

21.05.2021, 09:41

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün saat 08.30'dan itibaren yolcu gemisi, 09.15'ten itibaren de arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.