İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün saat 08.30'dan itibaren yolcu gemisi, 09.15'ten itibaren de arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
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