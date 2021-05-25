İzmir’de girişimciler için büyük güç birliği

İzmir'de iş dünyası ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, 'şehri uluslararası inovasyon ve girişimcilik kentine dönüştürme' amacıyla İzmir Ticaret Odası (İZTO) öncülüğünde güç birliğine gitti.

İZTO'nun Pasaport'ta deniz ve kara tarafındaki iki binasında hayata geçirilecek İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin yönetimi için ortak şirket kuruldu. İzQ Girişimcilik İnovasyon Danışmanlık A.Ş. ismiyle kurulan şirkette İZTO'nun yanı sıra İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZFAŞ, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ortak olarak yer aldı.

İZTO, Büyükşehir, EİB, İZFAŞ ve EBSO'nun şirketteki payı yüzde 19'ar oldu. Valilik yüzde 1, ESİAD ve EGİAD ise, ortaklar içinde yüzde 2'şer pay aldı.

Mahmut Özgener



PASAPORT'TAKİ BİNADA

İlk etapta 2 milyon lira sermaye ile kurulan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İZTO Başkanı Mahmut Özgener oldu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe getirildi.

Şirketin yönetiminde İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İZTO Başkanvekili Emre Kızılgüneşler, ESİAD'tan Fadıl Sivri, EGİAD'tan Mustafa Arslan da yer aldı. İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe de şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Merkezin inşaatı için çalışmalar da hızla sürüyor. İZTO'nun Pasaport'ta deniz kenarında bulunan binası projeye uygun hale getirilirken burada 'inovasyon merkezi' olacak. Kara tarafındaki bina ise tekrar inşa ediliyor. Orada da 'girişimcilik merkezi' yer alacak.

Merkez, İzmir'in dünyanın en girişimci ve yenilikçi kentleri arasında yer almasını hedefliyor.

Işınsu Kestelli



İZQ GİRİŞİM PORTALI OLUŞTURULACAK

İZQ markası, İzmir'in nitelikli insan kaynağının ortaya koyduğu zekayı, İzmir'in gücü ile birleştirmek amacıyla "İzmir" ve "IQ" kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturuldu. Proje kapsamında İzQ Girişim Portalı oluşturulacak.

Portal ile iş dünyasının ve kentin sorunlarının girişimciler tarafından görülebileceği bir ortam sağlanacak.

Burada kuruma, kişiye özel projeler geliştirilecek. Kurulacak Dijital Deneyim Merkezi ise, İnovasyon Merkezi'nin zemin ve bodrum katında, özellikle 12 yaş seviyesindeki çocukların inovasyon beceri ve kapasitelerini arttırmasını sağlayacak. Ziyaretçilere teknoloji deneyimi yaşatılırken, dijital bir müze ortamı olarak tasarlanacak.



Ender Yorgancılar





Jak Eskinazi





ŞİRKETİN KURULUŞ AMAÇLARI

- İzmir girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak



- Girişim fikirlerinin ticarileşmesi, büyüme ve uluslararasılaşma amacıyla fon kaynaklarına erişimi sağlamak

- Mentorluk, eğitim, etkinlik ve network ile benzeri imkanlar sunmak

- Girişimcilere yönelik kapalı ofis, toplantı odası, açık ofis kiralama gibi fiziki ortamlar tahsis etmek

- Girişimcilik ekosisteminde aktörler arası koordinasyon sağlamak

- Gelecek vadeden girişimlere kamusal destek sağlamak

- Sanal ofis imkanları sunmak

- Büyük şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon merkezlerini bünyesine çekerek onlara fiziki altyapı sağlamak

- İzmir'deki üniversiteler ile büyük şirketler arasında köprü vazifesi görmek

- Girişimciler ile büyük şirketlerin eşleşmesini sağlamak.

Erhan GÜLENÇ