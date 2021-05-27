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Haberler İzmir 75 metre uzunluğundaki rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı

75 metre uzunluğundaki rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı

'ta kurulacak rüzgar enerji santrali için 'den getirilen rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı. Dev kanatların geçişini, sürücüler ile çevredekiler ilgiyle takip etti.

75 metre uzunluğundaki rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı
AA

27.05.2021, 23:13

Her biri 75 metre uzunluğundaki üç kanat parçasını taşıyan tırlar Samsun'un Vezirköprü ilçesinden geçti. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza - Vezirköprü - Durağan kara yolunda tırların güçlükle dönüş yapacağı virajlar için yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Vezirköprü'den geçen kanatların bir gün içinde Sinop'a ulaşmasının beklendiği öğrenildi.

Dev kanatların geçişini, sürücüler ile çevredekiler ilgiyle takip etti.

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