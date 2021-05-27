75 metre uzunluğundaki rüzgar türbininin kanatları tırlarla taşındı

Her biri 75 metre uzunluğundaki üç kanat parçasını taşıyan tırlar Samsun'un Vezirköprü ilçesinden geçti. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Havza - Vezirköprü - Durağan kara yolunda tırların güçlükle dönüş yapacağı virajlar için yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Vezirköprü'den geçen kanatların bir gün içinde Sinop'a ulaşmasının beklendiği öğrenildi.

Dev kanatların geçişini, sürücüler ile çevredekiler ilgiyle takip etti.