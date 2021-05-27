Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 06.21 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Dikili'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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