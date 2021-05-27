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Haberler İzmir Dikili'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dikili'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

’in Dikili ilçesi açıklarında, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen ekiplerince kurtarıldı.

Dikili'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

27.05.2021, 09:10

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 06.21 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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