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Haberler İzmir Olimpiyat Köyü’ne yıldırım düştü

Olimpiyat Köyü’ne yıldırım düştü

Olimpiyat Köyü’ne yıldırım düştü

1.6.2021

İZMİR'DE dün havanın kapanmasıyla başlayan yağmur sonrası, Balçova Olimpiyat Köy'ündeki bir siteye yıldırım düştü.
Büyük korku ve paniğe neden olan olay saat 16.00 sularında gerçekleşti. Sitenin 39'uncu bloğunda bulunan bir daireye düşen yıldırım, cep telefonuyla kaydedildi.
29 yaşındaki Hakan Göker'e ait olduğu öğrenilen evde tadilat yapıldığı için o esnada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yıldırımın düştüğü kısımda ise maddi hasar meydana geldi.

FATİH ŞENDİL

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