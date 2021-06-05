Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 Haziran günü saat 07.40 sıralarında Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleripleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmeni kurtardı. 2 bota alınarak kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Kontrolden çıkan otomobil uçuruma düştü: 3 ağır yaralı
Ege'de can pazarı! İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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