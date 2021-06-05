İzmir'de trafikte çıkan kavgada bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen bekçi ile ağabeyi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, bekçi A.Y, ağabeyi Y.Y. ve olaya ilişkin gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. ile Y.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca ilçesinde önceki gece yarısı iki grup arasında yol verme tartışması ile başlayan kavgada tabancayla vurulan Şehmus Devrin (30) hastanede hayatını kaybetmişti. O gün istirahatli olan ve cinayetin faili olduğu öne sürülen bekçi A.Y, ağabeyi Y.Y. ve diğer 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Ağabeyi ile tartışan genci vurarak öldürdü