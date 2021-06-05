Ağabeyi ile tartışan genci vurarak öldürdü

Buca Mustafa Kemal Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.40 sıralarında otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin, trafikte yol verme meselesi nedeniyle Y.Y. ile tartıştı. İddiaya göre Devrin, otomobili ile Y.Y'nin önünü kesti. Araçlarından inen ikili arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada ağabeyinin darp edildiğini gören Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Abdullah Y, koşarak olay yerine gelip kavgaya karıştı. Kavganın büyümesi üzerine Abdullah Y, belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Abdullah Y. ile ağabeyi Y.Y. ise otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Devrin'i Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürdü. Devrin'in vurulduğunu duyan yakınları da hastaneye akın etti. Kısa süre sonra gencin kurtarılamadığı haberi gelince yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

10 DAKİKADA YAKALANDI

POLİS bir yandan olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, bir yandan da katil zanlısı bekçi ile ağabeyini yakalamak için operasyon başlattı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, çok geçmeden bekçi Abdullah Y. ile ağabeyi Y.Y'yi olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta otomobillerinin içinde yakalandı. İki şüpheli polis merkezine götürüldü. Ekiplerin kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

FATİH ŞENDİL