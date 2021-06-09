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Haberler İzmir CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet iddiası!

'li Belediyesi'nde rüşvet iddiası!

Son dakika haberi...'de Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet iddiası!
AA

09.06.2021, 15:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021, 16:22

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü A.Ş. hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'nin belediyedeki odasında arama yaptı.

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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