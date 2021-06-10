Menderes Belediyesi’nde rüşvet skandalı patladı

İzmir Menderes Belediyesi yine karıştı. Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı Hazine arazilerine yapılan kaçak yapılara göz yumduğu iddiasıyla CİMER'e şikayet etmesinin ardından belediyede şimdi de rüşvet skandalı patladı. Polis, dün öğle saatlerinde belediyeye baskın yaptı. Belediyeye gelen polisler, Emlak ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde arama yaptı.



MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Yeni Asır'ın geçtiğimiz günlerde Başkan Kayalar'ın uzman çavuşluktan gelmiş olmasına rağmen Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne getirdiğini duyurduğu Aybarş Şakar polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis, bazı isimlerin bilgisine başvururken Şakar'ın belediyedeki odasında detaylı arama yaptı. Ayrıca Şakar'ın evinde de arama yapıldı. Savcılık tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan Şakar, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek. Şakar'ın bir vatandaşa belediyedeki işlerini halletme karşılığı iki adet tablet aldırarak "zimmet suçu" işlediği iddia edilirken operasyonun bu vatandaşın savcılığa şikayet etmesi üzerine yapıldığı öğrenildi. Şakar'ın evinde bulunan bir tablete de el konulduğu iddia edildi.

Hukuk İşleri Müdürü Aybarş Şakar



BAŞKAN KAYALAR AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTTI

ÖTE yandan yardımcısının şikayeti ve ardından yapılan bu baskınla zor durumda kalan Başkan Mustafa Kayalar ise, olayı basit bir alacak verecek meselesi olarak göstermeye çalışarak şaşırttı. Kayalar, "İki tablet alındığı ve ödemesinin yapılmadığına dair bir firma sahibi tarafından şikayette bulunulmuş. Bu şikayet üzerine savcıların talimatıyla hukuk müdürümüzün odasında 7 polis arama yapıyor. Böyle bir konuyla ilgili belediyeye 7 polis gönderilmesi hepimizi şaşırttı. Tamamen kurgu olduğu ortada" diye konuştu. Kayalar'ın polis baskını, gözaltı işlemi ev ve işyeri araması yapılan bir olayı basit bir alacak verecek meselesi gibi göstermeye çalışması tepki çekti.



Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar



UZMAN ÇAVUŞLUKTAN HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

CHP'Lİ Başkan Kayalar, geçtiğimiz günlerde yaptığı atamada uzman çavuşluktan belediyeye geçen Aybars Şakar'ı Hukuk İşleri Müdürü yaptı. Kayalar, yine uzman çavuşluktan gelen Ümit Göksu'yu da Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirdi. Yeni Asır, liyakat açısından sorgulanan bu atamayı geçtiğimiz günlerde ilk sayfasından haber olarak duyurmuştu.

Metin BURMALI

CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet iddiası!