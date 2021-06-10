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Haberler İzmir Taksiciler korona aşısında öncelik istiyor

korona aşısında öncelik istiyor

Taksiciler korona aşısında öncelik istiyor

10.6.2021

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksicilere aşı önceliği tanınması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu. Anık, "Hem taksicileri hem de taşıdıkları yolcuları Covid-19 tehlikesinden koruyacak önlem aşıdır. Esnafımız riskli meslek grubuna alınıp bir an önce aşılanmalı" dedi.

■ TOLGA TEKİN

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