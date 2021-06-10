Taksiciler korona aşısında öncelik istiyor

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksicilere aşı önceliği tanınması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu. Anık, "Hem taksicileri hem de taşıdıkları yolcuları Covid-19 tehlikesinden koruyacak önlem aşıdır. Esnafımız riskli meslek grubuna alınıp bir an önce aşılanmalı" dedi.

■ TOLGA TEKİN