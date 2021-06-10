İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksicilere aşı önceliği tanınması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu. Anık, "Hem taksicileri hem de taşıdıkları yolcuları Covid-19 tehlikesinden koruyacak önlem aşıdır. Esnafımız riskli meslek grubuna alınıp bir an önce aşılanmalı" dedi.
■ TOLGA TEKİN
Taksiciler korona aşısında öncelik istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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