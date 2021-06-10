Ulukartal Holding'de anne ile oğlu birbirine düştü

İzmir ve İstanbul sosyetesinin tanınan ailelerinin başında gelen Ulukartal ailesi, 'hisse kaçırma' iddiası ile birbirine düştü. Kartal Makarna'nın kurucusu olan Ulukartal Holding'in sahiplerinden Oya Ulukartal, geçtiğimiz Mayıs'ta hayatını kaybeden eşi Osman Önder Ulukartal ile oğlu Kadir Cenk Ulukartal'ın kendisinden şirket hisselerini hileli olarak kaçırdığını ileri sürdü. Osman Önder Ulukartal'ın son 5 yılda tüm şirket hisselerini oğlu Kadir Cenk'e devrettiğini belirten Oya Ulukartal, eşinin ölmeden önce de kendisine boşanma davası açtığını belirtti.

BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

Dilekçede 2008'de Osman Önder Ulukartal'a boşanma davası açtığını ancak baskılar nedeniyle davasını geri çektiğini belirten Oya Ulukartal, "Oğlum ile eşim harekete geçerek planlı bir şekilde katılma hakkı alacağım değerleri devretmeye başladılar. Önce eşim şirketlerdeki tüm hisselerini oğluma bedelsiz devretti, sonra da hızla yapılan genel kurullar ile şirketlerdeki yetkilerim kaldırıldı. 53 yıllık eşim sonra da bana boşanma ve mal rejimi davası açtı" dedi. Dilekçede, baba oğulun şirket paylarını kaçırdıklarını ve Oya Ulukartal'a ait şirket payları üzerinden katılma alacağı elde etmek istedikleri ileri sürüldü.

HİSSELERE TEDBİR İSTENDİ

Kadir Cenk Ulukartal'ın şirket paylarını üçüncü kişilere devretme riski bulunduğunun belirtildiği dilekçede, Oya Ulukartal eşinin de kendisine ait taşınmazları üçüncü kişilere devrettiğini belirtti. Cenk Ulukartal'ın şirketlerdeki hisselerine mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verilmesi istendi. Cenk Ulukartal'ın hisselerine konulan tedbirin ise Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Sicili'ne bildirilmesi istendi.

BORNOVA'DAKİANAOKULUNU EMİNE ERDOĞAN AÇMIŞTI

ULUKARTAL ailesi, geçtiğimiz yıllarda da Bornova'da 250 öğrencilik anaokulu yaptırmıştı. Bu okula da vefat eden Sabri Hakkı Ulukartal'ın adı verilirken, okulun açılışını ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gerçekleştirmişti.

ÖLEN BÜYÜK OĞLU İÇİN ÇEŞME'DE CAMİ YAPTIRDI

OYA Ulukartal'ın büyük oğlu Sabri Hakkı Ulukartal, 11 yıl önce İstanbul Bebek'de spor yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Hayırsever iş kadını, bu olayın ardından uzun yıllar derin üzüntü çekerken, oğlunun adının yaşatılması için Çeşme Boyalık bölgesinde bir cami yaptırdı. Eşi Önder Osman Ulukartal'ın adını yaşatmaya da devam edeceğini söyleyen Oya Ulukartal, "Burası daha önce de camiydi ama harabeye dönmüştü. Depremde tamamen yıkıldı. Önünden geçerken hep üzülüyordum. Ömrüm izin verdiği ve imkanlar el verdiği sürece eşimin ve oğlumun adını yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuşmuştu.

FATİH ŞENDİL