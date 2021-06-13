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Haberler İzmir CHP'li belediye 80 yıllık ağaçları kesti! Dikili'de tepki çeken görüntüler

CHP'li belediye 80 yıllık ağaçları kesti! 'de tepki çeken görüntüler

’in ilçesinde Dikili Belediyesi görevlilerince Caddesi’nde yer alan 80 yıllık üç adet okaliptüs ağacı kesildi.Vatandaşlar, hiçbir bilgi verilmeden, sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde sabahın ilk saatlerinde ağaçların kesilmesini halktan tepki almamak için yapıldığı şeklinde yorumlayarak tepki gösterdi.

CHP'li belediye 80 yıllık ağaçları kesti! Dikili'de tepki çeken görüntüler
İHA

13.06.2021, 15:19

Bugün sabah saatlerinde belediye çalışanlarının kepçeyle ağaçları köklerinden kaldırdığını gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Alınan bilgiye göre "kaldırımı işgal ediyor" gerekçesiyle sökülen okaliptüs ağaçları zamanında bataklığı kurutmak üzere dikilmişti.

Vatandaşlar, hiçbir bilgi verilmeden, sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde sabahın ilk saatlerinde ağaçların kesilmesini halktan tepki almamak için yapıldığı şeklinde yorumlayarak tepki gösterdi.

Kesilen okaliptüs ağaçlarının yaklaşık 80 yıllık olduğu ve zamanla imar kararlarıyla yok edildiği, geriye kalan üç okaliptüs ağacının da bugün kesildiği öğrenildi.

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