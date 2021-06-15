İzmir’in yüzde 53.9’u aşılandı! İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop, detaylı rakamları verdi

Korona virüs salgını sürecinde İzmir'in durum değerlendirmesini yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, önemli bilgiler paylaştı. İzmir'de aşılama sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Öztop, İzmir'in günlük aşılama kapasitesinin 98 bin kişi olduğunu, dün 57 bin 488 aşı yapıldığını ve bugün için de 64 bin 826 aşı randevusu olduğunu ifade etti. İzmir'in 100 bin nüfusta Türkiye sıralamasında 61. sırada olduğunu ve aşılamada ilk dozda yüzde 53.9'a ulaşıldığını dile getiren Öztop, kamuoyunda sıkça dillendirilmeye başlanan "aşıların zayii olması" konusuyla ilgili de "Bu süreç bir aşılama süreci ve süreçte Covid'den önce de aşı oranı ve aşı zayi oranı ile ilgili belli kriterimiz vardı. Covid sürecindeki aşı zayii oranları normal zamanlarda beklenen aşı zayii oranlarının 20'de 1'i. Biontech aşısının bir flaktonunda 6 doz olması ve 6 kişiye aynı anda yapılması zayii oranlarını artıracağı ile ilgili bizi de korkutmuştu ama çok az oranlarda zayiimiz oldu. İzmir'de yüzde 80'in üzerinde bir aşılanma oranı var. Beklentimiz yüzde 90'ın üzerine çıkarmak. Aşılamaya gelmeyenleri tek tek arıyoruz. Neden gelmedikleri ile ilgili kafalarında soruları olanlarla görüşüp cevaplamaya çalışıyoruz ama son tercih vatandaşın. Bugün 65 bin civarı aşı randevusu var ama kapasitemiz 98 bin kişi. Bunu 140 bin kişiye de çıkarabiliriz. İhtiyaç olursa başka alanlarda hatta mobil araçlarla aşı yapmaya hazır durumdayız" diye konuştu.





İZMİR'İN VERİLERİNİ AÇIKLADI

Son açıklanan oranlara göre İzmir'in 100 binde nüfusa oranla Türkiye sıralamasında 61. sırada olduğunu kaydeden Öztop, "Ege'nin en büyük, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'in burada bulunması ortak başarıdır. İzmir'in 4 milyon 394 bin olan TÜİK nüfusunun 2 milyon 663 bin kişisine aşı tanımlandı. İzmir'in yüzde 53.9'una aşı yapıldı. Son 1 milyon 200 bini ise son 2 haftayı kapsıyor. Biz bu tanımlanan nüfusa toplamda 2 milyon 368 bin 945 doz aşı yaptık. Bunlardan 1 milyon 492 bin 708'i birinci doz olmak üzere, toplamda 2 milyon 368 bin 945 doz aşı yapıldı. 30 ilçemizde bulunan tüm devlet hastaneleri ve semt polikinliklerinde aşılamaya devam ediyoruz.

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma...

Son 2 haftada aşılanan 55 yaş grubu hariç olmak üzere; 90 yaş üstü yüzde 76.93, 85-89 arası yüzde 83.5, 80-84 arası yüzde 86.2, 75-79 arası yüzde 88.91, 70-74 arası yüzde 89.88, 65-69 yüzde 88.23, 60-64 arası yüzde 83.44, 55-59 arası yüzde 74.21 aşı oranlaması var. Son dönemde aşıya ciddi bir yoğunluk olacaktır. Dün toplam yapılan aşılar içerisinde İzmir'in yaptığı aşı sayısı 57 bin 488, bugünkü aşı randevumuz ise 64 bin 826'dır. İzmirli vatandaşlarımızın aşı sıralarında maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.





"2 MİLYON 620 BİN PCR TESTİ YAPILDI"

Süreci değerlendiren Öztop, "15 Mart 2020'den itibaren İzmir'de ilk vaka görüldüğünden beri yoğun süreç yaşıyoruz. Süreci ilk günden itibaren 15 Mart akşamı kurduğumuz kriz masamızda 7/24 takip ettik. Bunu yaparken PCR, en önemli koşullarda biriydi. Şu anda 11 laboratuvar ile kamuda hizmet vermekteyiz. Kamu dışında olanlarla birlikte toplam 20'nin üzerinde laboratuvarımız bulunuyor. İzmir'de toplam 2 milyon 620 bin PCR testi yapıldı. Kamuda günlük 25 bin test yapma kapasitesine sahibiz. Bizim için sağlık adına testlerin sayısından çok testlerin pozitiflik oranı çok önemli ve bunu ne kadar sürede yaptığımız önemli. Şu anda polikliniğe başvuran hastamıza 4 saatte sonucunu verebiliyoruz" sözlerine yer verdi.





800 FİLYASYON EKİBİ, 150 ARAÇ

Pandemi döneminde dillere yerleşen tabirlerden birinin de filyasyon olduğunu vurgulayan Öztop, şöyle devam etti: "Filyasyon, vakaların tespitinden sona evlere gidilerek vakarların başkalarına bulaşmasını engellemek adına takip ettiğimiz bir süreçti. Filyasyon süreleri artık 4 saatin altına düştü. Bakanımızın talimatı, Valimizin ve kurumlarımızın desteği ile 800 filyasyon ekibini 150 araçla destekleyerek hızlı şekilde hizmet verdik. İlimizde şu an filyasyon süresi 3 saat. Bu süreçte talihsiz günler yaşadık. Depremin adından sel felaketi yaşadık. İnsanlara evde kalmalarını önerirken depremden sona insanlar bunu yapamadı ve artış yaşandı. İzmir'de yoğun bakım sayılarını artırdık. PCR çadırları kurduk. Bu artışı baskılamaya çalıştık. Ek yoğun bakımlar hiç yüzde 80 üzerine ulaşmadı."





"BAZEN HASTALARI BIKTIRACAK KADAR ARADIK"

Pandemi sürecinde ayrıca telefon ekipleri kurduklarını ifade eden Öztop, "Burada iki önemli görev vardı. Birincisi insanlar polikliniğe girip evlerine döndüklerinde durumlarını e -nabız ile öğrenebiliyordu ya polikliniği arıyorlardı ama biz 50 operatörden oluşan grup kurduk. Hem mesaj gönderip hem cep telefonlarından ulaşarak vakaların dışarıya çıkmalarını engelleyip hızlı izolasyon sağlamaya çalıştık. Ayrıca pozitif hastalara gün aşırı telefon açtık. Hastaların durumlarını sorguladık ve yakın sağlık takibi almalarına yardımcı olduk. 5 bin-7 bin arası telefon açıldı. Bazen hastaları bıktıracak kadar 5 defa, 10 defa telefon ile aradık" dedi.

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