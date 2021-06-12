Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma...

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Aşı sırasına yeni grupların da eklenmesi ve aile hekimlerinin de Biontech aşılamasına başlaması ile birlikte aşıya olan talep arttı. Peki aşı randevusu nereden, nasıl alınır? İşte detaylar...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek aşı sorgulamalarınızı da yapabilirsiniz.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E-NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI RANDEVUSUNDA YENİ MESLEK GRUPLARI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, aşı programına meslek gruplarının tanımlanmasına devam edildiğini bildirdi.



Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının, berber ve kuaförlerin ve yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların bugünden itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.



Bakan Koca son açıklamasında ise 'Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.' açıklamasında bulundu.

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