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Haberler İzmir ‘İnsan yüzlü örümcek’ İzmir'de de görüldü

‘İnsan yüzlü örümcek’ İzmir'de de görüldü

‘İnsan yüzlü örümcek’ İzmir'de de görüldü

18.6.2021

İZMİR'İN Kiraz ilçesinde yaşayan ev hanımı İlgi Keleş, evinin bahçesinde halk arasında "İnsan yüzlü örümcek" olarak bilinen "Thomisus Onustus" örümceğine rastladı.

Örümceğin insan yüzüne benzediğini görünce çok şaşıran ve görüntülerini cep telefonu ile kaydeden Keleş, daha sonra örümceği doğaya saldı. Halk arasında "insan yüzlü örümcek" olarak bilinen ve Latince adı "Thomisus Onustus" olan örümcek, 5 gün önce Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde de görülmüştü. Türkiye'de "Köşeli yengeç örümceği" adı da verilen örümcek, ilk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer tarafından tanımlanmıştı. Örümceğin zehirli bir yapıya sahip olduğu biliniyor.

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