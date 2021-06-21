Musluklardan korku aktı!

İzmir haftalardır doruğa çıkan trafik çilesiyle boğuşurken şimdi de su konusunda sıkıntı yaşadı. İzmir'in Gaziemir'in büyük bölümü Buca, Karabağlar ve Menderes'in de bir bölümünde dün 'su paniği' yaşandı. İzmir'in nüfus açısından önemli bölümünün yaşadığı bu 4 ilçede musluklardan akan sulardan kötü koku geldi. Çamaşır suyu, tuz ruhu benzeri gelen kötü koku, İzmirlileri kaygılandırdı.



GAZİEMİR'DE SU KESİNTİSİ YAPILDI

Suyu içemeyen vatandaşlar bu suyla yaptıkları çay ve yemekleri de kötü koku nedeniyle tüketemedi. Vatandaşlar şikayetlerini iletmek üzere İZSU'yu ararken kurumun telefonları kilitlendi. İZSU yetkilileri, vatandaşlara durumun incelendiğini ve tedbir olarak akan suyun her ihtimale karşı içmek ve yemek yapmak için kullanılmamasını istedi, Gaziemir'de su kesintisine gitti. Vatandaşlar şikayetlerini sosyal medyada da gündeme getirirken Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca da sosyal medya hesabından, "İZSU yetkilileri ile temas sağladık. Gaziemir, Menderes ve Karabağlar ilçelerimizde koku ve kirlilik olduğunu, numune alındığını ve kesinlikle yemeklerde kullanılmamasını söylediler. Numune sonuçlarına göre bilgilendirecekler" açıklamasında bulundu.

Uğur İnan Atmaca



ARDA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Günün ilerleyen saatlerinde İZSU'dan da bir açıklama geldi. Bu açıklamada da suyun tat ve kokusunu etkileyen kısa süreli bir arıza yaşandığını ancak sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı kaydedilerek, "Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır" denildi. Bu arada yaşanan sıkıntı ile ilgili Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan uzun süre açıklama gelmemesi de dikkat çekti.

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan



'HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK'

YENİ ASIR'ın görüştüğü İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, sıkıntının Tahtalı Barajı'ndan gelen suyun arıtıldığı Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki klorlama ünitelerinden birinde kısa süreli olarak meydana gelen arızadan kaynaklandığını söyledi. Arıza nedeniyle arıtılan suyun klorlanma dozunda bir düşüklük yaşandığını ve bunun teknisyenler tarafından fark edildiğini ifade eden Özkan, "Hemen fark edilmesine rağmen sisteme bu su dolmuş. Ancak biz numuneler aldırdık. Halk sağlığını tehdit eden bir durum söz konusu değil ama kokusunda hafif değişiklik olabiliyor. O da giderildi. Sisteme giren suyun çekmeye başladık kısa süre içerisinde çözeceğiz. Hatta pis su karışması kesinlikle söz konusu değil. Herkesin içi bu konuda rahat olsun" dedi.





"BU NE BİTMEZ BECERİKSİZLİK"

AK Parti İzmir İl Yerel Yönetimler Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Gaziemir bölgesinde başlayan ve devam eden içme suyunun kokması ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Kirlilik ve koku şikayetlerinin ardından birçok bölgede sular kesildi. Hani İZSU'nun altyapısı yenilenmişti? Bu ne bitmez beceriksizlik!" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ