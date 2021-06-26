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Haberler İzmir “Soyer Torbalı’yı üvey evlat görüyor”

“Soyer ’yı üvey evlat görüyor”

“Soyer Torbalı’yı üvey evlat görüyor”

26.6.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı'da gerçekleştirdiği kazı çalışmaları hem vatandaşı, hem de ilçe esnafını canından bezdirdi. Ana caddeler başta olmak üzere yollarda oluşan çukurlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaş da toz nedeniyle kapı ve pencere açamaz oldu. İlçenin hizmet beklerken eziyet çektiğini belirten AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, "Torbalı'yı üvey evlat olarak gören belediyeye gerçekleri hatırlatmak gerekiyor. Şu an Torbalı'da tüm sokakları kazdılar ve bir metre asfalt atmadan bıraktılar. Hala kazmaya devam ediyorlar" dedi.

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