Turizm yıldızlarında skandal manzaralar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün İzmir'de çay içip havuz açılışı yaparken CHP yönetimindeki turizm merkezlerinden art arda kötü haberler geldi. CHP'li belediyelerin bulunduğu Bodrum, Çeşme, Kuşadası ve Dikili'den gelen görüntüler turizmin nasıl baltalandığını gözler önüne seriyor. Bodrum'da denize lağım suları akarken, Çeşme Meydanı'ndaki çöp ve inşaat manzaraları, "Bu kadar da olmaz" dedirtiyor. Sezonun en hareketli zamanlarında Kuşadası'nda ise Kadınlar Denizi'ne çıkan yolların inşaat halinde olması tepki topluyor. Dikili'de de benzer manzaralar yaşanıyor. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'na, "Sen CHP'li belediyelerin bu yaptıklarını gör" diye seslendi. Kılıçdaroğlu, İzmir'de görüştüğü depremzedelerden, "8 aydır neredeydiniz" diye tepki gördü.

BODRUM



MARİNAYA LAĞIM AKIYOR!

Dünya ve Türkiye'nin turizmde söz sahibi ilçelerinden biri olan Bodrum'da, çevre kirliliği skandallarına bir yenisi daha eklendi. Tur teknelerinin ve lüks yatların bağlı olduğu Bodrum Marina'ya lağım suyu akıyor. CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yönetiminde olan Bodrum'da, denize akan lağım suları vatandaşları artık canından bezdirdi. Bodrum'da yaşayan Deniz Biyoloğu ve belgeselci Dr. Mert Gökalp, marinanın içinin tamamen lağımla dolu olduğunu belirterek, "Bodrum limanda şuan resmen lağım girişi var, tuvalete ne atılıyorsa görüyoruz. Çok pis kokuyor. Burada denize gireceğiz, buradan balık yiyeceğiz. Bodrum'a alt yapı sistemleri yapılıyordu. Denize atık su akmayacak deniliyordu, ama denize resmen lağım akıyor. Musilaj meselesinin bu kadar gündemde olduğu şu günlerde Bodrum merkezinde karşılaştığım manzara ve koku çok kötü. Bodrum'un kıyıları altyapı yetersizliği nedeniyle bunu yaşıyor" dedi.



ÇEŞME'NİN İÇLER ACISI HALİ

ÇEŞME'DE Belediye ilçe meydanını şantiyeye çevirirken ilçede biriken çöplerin görüntüleri yürek burkuyor. Bütün kış duran Çeşme Belediyesi, turizm sezonu başlarken ilçe meydanını yerle bir etti. Taş-lar söküldü, meydanı moloz yığınları kapladı. Buna çöpler de eklenin-ce Türkiye'nin turizm yıldızı ilçede içler acısı manzara ortaya çıktı.









VATANDAŞ DA TEPKİLİ

Vatandaşlar, turizm merkezinde yaşanan bu soruna çözüm üretilememesine tepkili. Bodrum Marina'ya akan lağım ile ilgili yetkililerce yapılan kontrollerde kirliliğin, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) ait terfi binasında oluşan arızadan kaynaklandığı tespit edildi.





YOLLAR ŞANTİYEYE DÖNDÜ

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı çalışmalarındaki gecikmeleri yüzünden Kuşadası'nda dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'na inen yollar turizm sezonu başlarken şantiyeye döndü. Yollardaki çalışmalar yüzünden sahile ulaşmakta güçlük çeken yazlıkçılar ve tatilciler, zamanlama nedeniyle yerel yönetimlere tepki gösterdiler. Yönetmelikler gereği turizm sektörünün korunması amacıyla turistik bölgelerde turizm sezonu boyunca inşaat yasağı uygulandığına dikkat çeken tatilciler, Kuşadası'nda gördükleri tezat karşısında şaşkına döndüler. Yazlıkçılar da, bu çalışmaların sezona ortasına ertelenmesi nedeniyle sert bir şekilde eleştirdiler.



DIKILI'DE YOLLAR KAZILMIS HALDE

EGE'NİN bir diğer turizm yıldızı Dikili'de de belediyenin yol çalışmaları sıkıntı oluşturuyor.



Mert ALPDÜNDAR / Ferdi YAVUZ