Soyer’den Körfez şov

Dalış sonrasında açıklamalarda bulunan Soyer, "Müsilajdan eser yok; tam tersi giderek temizlenen, her geçen gün bir parça daha renklenen körfezimiz var. Bunun gururunu yaşıyorum. Körfez'de yüzme hedefimizi koruyoruz ve her gün o hedefe daha çok yaklaşıyoruz" dedi. Dalış videosunu sosyal medya hesaplarından da paylaşan Soyer, halkın tepkisi ile karşılaştı. Körfezdeki ağrı kokunun ve kirliliğin devam ettiğini belirten vatandaşlar, "Bu neyin gururu? Kokudan burnumuzun direği kırılıyor" dedi. Bazı vatandaşlar da Soyer'e Güzelbahçe'de değil, Kordon'da dalmasını önererek "Gerçeği o zaman görürsünüz" ifadesini kullandı.

'KOKLAYABİLİRSEN KOKLA'

SOYER'İN körfez şovuna sosyal medya üzerinden tepki gösteren isimlerden biri de CHP İzmir İl Eski Başkanı Kemal Karataş oldu. Karataş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Müsijalı önce yüzeyde ara. Sonra dibe dalarsın. Sen böyle mi yüzeceksin körfezde? Bayraklı'ya bir git istersen. Karşıyaka'ya, Bostanlı, Mavişehir'e...Durabilirsen dur, koklayabilirsen kokla... Pis kokuyor deniz. Bir de rüzgar vurunca, dayanamazsın kokusuna..."