Aşı sırası yolda geldi

Salgınla mücadele kapsamında aşılama yurt genelinde sürüyor. Her gün aşılamada yeni rekor kırılırken bu süreçte sağlık çalışanlarının çabası da ilginç tesadüflerin yaşanmasına neden oluyor.

Bu tesadüflerden birini de üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Egemen Kurtoğlu yaşadı. İzmir Bornova'daki 9 No'lu Sağlık Ocağı'nda görevli Dr. Lütfiye Şahin, 6 kişilik Biontech aşısı için 5 kişi başvurunca kalan dozun israf olmaması için yoldan adam çevirdi. Kapıya çıkan Dr. Şahin, yoldan geçen gençlere "Aşı olmak isteyen var mı?" diye seslendi. Doktorun çağrısına üniversite öğrencisi Egemen Kurtoğlu olumlu yanıt verdi.

BOŞA GİTME LÜKSÜ YOK

Yeni Asır'a konuşan olayın kahramanlarından DR. Lütfiye Şahin, "O an gelen beş kişiyi geri göndermemek için kapının önüne çıkıp esnafa ve oradaki yoldan geçen gençlere seslendim sağ olsun Egemen kardeşimiz çağımıza cevap verdi. Aşı ile ilgili bazı tereddütleri varmış ama kendisine anlatınca hemen aşı oldu. Bizim bir kişiyi bile kaybetme, bir tane aşıyı boşa çıkaracak bir lüksümüz yok onun için her bir aşıyı çok iyi değerlendirmek zorundayız" dedi.

ÇOK BASİT OLDU

Sağlık ocağının önünden geçerken doktorun kendisini davet ettiğini söyleyen Kurtoğlu, "Benim hakkım gelmişti ama geciktirmiştim aslında randevu almaya üşendiğim için gitmemiştim. Doktor hanım öyle söyleyince 'olmadım' dedim, o da 'Gel hemen yapalım' dedi. Ben de 'bu kadar basit oluyor mu?' dedim hatta, 'Evet bu kadar basit' dedi. Girdim gerekli kimlik kontrolleri sonrası hemen aşı oldum. Hiçbir yan tesir, hiçbir ağrı sızı olmadı. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

BAKAN KOCA EGEMEN'İ PAYLAŞTI

BAŞINA geleni sosyal medyada yayınlayan Egemen'in paylaşımını gören Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Egemen'in başına geleni anlattığı mesajını, "Gün gelir herkes aşı olduğu günü unutur. Ama bazı aşı hikayeleri unutulmaz. İşte Egemen'in hikayesi" diyerek paylaştı.

AYDIN VALISI AKSOY'DAN ÇAGRI

AYDIN'DA da aşılama çalışmalarına hız verildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilde bugüne kadar 555 bin 964'ü birinci doz, 293 bin 212'si ikinci doz olmak üzere toplam 849 bin 176 aşı uygulandığını açıkladı. Vali Aksoy, "Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

■ FATİH ŞENDİL ■ KAZIM YÖRÜKCE