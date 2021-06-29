Ayaz ve Rüzgar’a ‘Güneş’ oldu

İZMİR'DE yaşayan 35 yaşındaki Güneş Akovalı, 2007'de doğan ilk bebeğini henüz 13 günlükken kaybetti. 2011 yılında Ayaz'ı, 2015 yılında da Rüzgar'ı dünyaya getiren Akovalı için asıl sıkıntılı süreç, küçük oğlunun doğumuyla başladı. Uzun süren araştırmalar sonucunda oğlunun nadir görülen kistik fibrozis hastası olduğunu anlayan Güneş Akovalı, bu süreçte ilk bebeğini de aynı hastalıktan kaybettiğini öğrendi.

Oğlu Rüzgar'ın yaşam şartlarını iyileştirmek için tedavi yollarını arayan Akovalı, 2018 yılında karın ağrısı ve ateş şikayetleri olan büyük oğlu Ayaz'a nöroblastom tümörü teşhisi konulmasıyla ikinci kez sarsıldı.

Oğulları için iki hastalıkla da mücadele eden Güneş Akovalı, bir yandan Ayaz'ın tedavisi için mücadele verirken bir yandan da Rüzgar'ın mutasyon ilaçlarının karşılanması için kampanyalar yürütüyor. Rüzgar ve Ayaz'ı güneş gibi ısıtmak için savaş veren anne Akovalı, "Eşim çocukların adlarını koyarken 'eve bir güneş yeter, onları sen ısıtırsın' demişti. Bu süreçte benim elbette psikolojim bozuluyor ama güçlü olmak zorundayım. Güçlü durarak onlara destek veriyorum" dedi.