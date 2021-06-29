Soyer-Aysever ikilisi mahkemelik oldu

Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer liderliğindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. İhalenin şartları ise Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanması kamuoyunun tepkisine yol açtı. İhalenin tepki çekmesi üzerine Başkan Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi. Kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyleyen Aysever, Büyükşehir'e 50 bin liralık tazminat davası açtı.

İzmir Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Enver Aysever'den Tunç Soyer'e şok! 50 bin liralık tazminat davası açtı