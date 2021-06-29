  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Soyer-Aysever ikilisi mahkemelik oldu

Soyer-Aysever ikilisi mahkemelik oldu

Geçtiğimiz aylarda 'in CHP'li belediyelerden özel olarak aldığı ihaleler gündeme bomba gibi düşmüştü. Gelen tepkilerin üzerine CHP'li Enver Aysever'e verdiği ihaleyi iptal etmişti. İhale iptal olunca Enver Aysever, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 50 bin liralık dava açtı

Soyer-Aysever ikilisi mahkemelik oldu

29.6.2021

Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer liderliğindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. İhalenin şartları ise Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanması kamuoyunun tepkisine yol açtı. İhalenin tepki çekmesi üzerine Başkan Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi. Kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyleyen Aysever, Büyükşehir'e 50 bin liralık tazminat davası açtı.

İzmir Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Enver Aysever'den Tunç Soyer'e şok! 50 bin liralık tazminat davası açtı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soyer-Aysever ikilisi mahkemelik oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.