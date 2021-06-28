İzmir Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Enver Aysever'den Tunç Soyer'e şok! 50 bin liralık tazminat davası açtı

Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer'in yönettiği CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazeteci Enver Aysever'le '2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti' için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.



İhalenin şartları ise Enver Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanması kamuoyunun tepkisi yol açtı.

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İHALE İPTAL EDİLDİ



İhalenin tepki toplaması sonrası, Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı.



Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi.





50 BİN LİRALIK DAVA



Dava açma nedenini ilk olarak kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyleyen Aysever, CHP'li belediyeden yine para isteyerek 50 bin liralık tazminat davası açtı.



'İSTEDİĞİ RAKAM FAHİŞ'



İhalenin iptali öncesi geçen yıl da CHP'li belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.

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