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Haberler İzmir İzmir Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Enver Aysever'den Tunç Soyer'e şok! 50 bin liralık tazminat davası açtı

tarafından ihalesi iptal edilen 'den 'e şok! 50 bin liralık açtı

CHP'li belediyeler tarafından kendisine özel verilen ihalelerle gündeme gelen , CHP'li 'nden iptal edilen ihalesi için 50 bin lira istedi.

İzmir Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Enver Aysever'den Tunç Soyer'e şok! 50 bin liralık tazminat davası açtı

28.06.2021, 10:51

Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer'in yönettiği CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazeteci Enver Aysever'le '2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti' için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.

İhalenin şartları ise Enver Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanması kamuoyunun tepkisi yol açtı.

Tunç Soyer'den Enver Aysever'e özel kıyak! 18 günlük ders için 238 bin lira


İHALE İPTAL EDİLDİ

İhalenin tepki toplaması sonrası, Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi.



50 BİN LİRALIK DAVA

Dava açma nedenini ilk olarak kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyleyen Aysever, CHP'li belediyeden yine para isteyerek 50 bin liralık tazminat davası açtı.

'İSTEDİĞİ RAKAM FAHİŞ'

İhalenin iptali öncesi geçen yıl da CHP'li belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.

Aysever’den Soyer’e tepki CHP'li belediyeler, Enver Aysever'e çalışmış Vatandaşların tepkisi Soyer'e geri adım attırdı! Enver Aysever'e yapılacak olan 238 bin 500 liralık ödeme iptal edildi! CHP'li Soyer'den Enver Aysever'e özel ödeme!

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