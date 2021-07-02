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Haberler İzmir İzmir'de kahreden son! 5 yaşındaki çocuk yem karma makinesinde...

'de kahreden son! 5 yaşındaki çocuk yem karma makinesinde...

’de 5 yaşındaki çocuk, yem karma makinesinin içinde hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun, makinenin içine nasıl girdiği ve olayın nasıl gerçekleştiği, jandarma ve savcılığın detaylı soruşturması sonunda netleşecek.

İzmir'de kahreden son! 5 yaşındaki çocuk yem karma makinesinde...
İHA

02.07.2021, 15:02

Olay, İzmir'in Tire ilçesine bağlı Gökçen Mahallesi'nde bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre çiftlikte bakıcı olarak çalışan M.T., sabah saatlerinde hayvanları beslemek için içinde silaj bulunan yem karma makinesini çalıştırdı ve hayvanları yemlemeye başladı. Bu esnada yem karma makinesinden parçalar çıktığını fark eden M.T. makineyi durdurdu.

Makinenin içinde hayatını kaybedenin, M.T.'nin 5 yaşındaki torunu Zeynep Kumsal Yılmaz olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun, makinenin içine nasıl girdiği ve olayın nasıl gerçekleştiği, jandarma ve savcılığın detaylı soruşturması sonunda netleşecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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