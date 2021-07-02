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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tabanca ve mermiye el konuldu. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve çiftliklerinde yapılan aramada, seri numaraları kazınmış ve işlem görmüş 31 kurusıkı tabanca, 2 toplu tabanca, 6 tüfek ve tüfek parçaları, 45 kuru sıkı tabanca fişeği, 24 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.