  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

'in ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tabanca ve mermiye el konuldu. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve çiftliklerinde yapılan aramada, seri numaraları kazınmış ve işlem görmüş 31 kurusıkı tabanca, 2 toplu tabanca, 6 tüfek ve tüfek parçaları, 45 kuru sıkı tabanca fişeği, 24 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
AA

02.07.2021, 22:40

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Türkmen ve Küsküt mahallelerinde belirlenen ikametlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve çiftliklerinde yapılan aramada, seri numaraları kazınmış ve işlem görmüş 31 kurusıkı tabanca, 2 toplu tabanca, 6 tüfek ve tüfek parçaları, 45 kuru sıkı tabanca fişeği, 24 kalaşnikof fişeği, 1 tabanca ve kurusıkıyı tabancaya çevirme işlemine yarayan malzemeye el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.