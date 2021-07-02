İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Türkmen ve Küsküt mahallelerinde belirlenen ikametlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve çiftliklerinde yapılan aramada, seri numaraları kazınmış ve işlem görmüş 31 kurusıkı tabanca, 2 toplu tabanca, 6 tüfek ve tüfek parçaları, 45 kuru sıkı tabanca fişeği, 24 kalaşnikof fişeği, 1 tabanca ve kurusıkıyı tabancaya çevirme işlemine yarayan malzemeye el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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