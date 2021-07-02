Şampiyonu İzmir’de çarpan çeteye baskın

Fransa Formula 1 Şampiyonu Pierre Barroso'yu, ihracat için geldiği İzmir'de 20 milyon liraya yakın dolandıran ve aralarında Fransa'dan üniversite arkadaşı K.H'nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında biri İstanbul'da iki kişinin daha arandığı öğrenildi. Şampiyon rallici Barroso, "Türk adaletine güveniyordum. Bu güvenimi boşa çıkarmadıkları için çok teşekkür ederim. Suçluların cezasız kalmayacağı için mutluyum" diye konuştu.

NİŞANLISI İZMİRLİ OLUNCA

Pandemi sonrası ülkesine maske ve eldiven ihracatı yapmak isteyen Fransa Formula 1 şampiyonu Pierre Barroso, kendisine verilen sahte evraklarla milyonlarca liralık vurgun yemişti. Nişanlısının İzmirli olması sebebiyle kentte bir ihracat şirketi kurdan Barroso, Fransa'dan üniversite arkadaşı olan ve tekne alım satım işleriyle uğraşan K.H'nın ticaret işine karışmasıyla film gibi bir dolandırıcılık olayının içinde kendisini bulmuştu. K.A'nın kurbanı olduğunu belirten Barroso, maske ve eldiven gibi hijyen malzemeleriyle yaklaşık 20 milyona yakın dolandırıldığını ileri sürerek, olayla ilgili dört kişinin tutuklandığını, iki kişinin de arandığını belirtti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İlk etapta her şeyin normal gittiğini, ancak gümrüğe verilen malzemelerin Türkiye standartlarına uygun olmadığını görünce büyük şok yaşadığını söyleyen Barroso'nun yaptığı başvurunun ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda, şampiyon yarışçının üniversite arkadaşı K.H. ile A.Y, M.A ve M.T. isimli kişiler yakalanarak ifade verdiler. Ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL