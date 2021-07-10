Konak’a kampüs projesi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, görevdeki 1 yılını değerlendirerek önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Konak Meydanı'na bakan Hükümet Konağı'nı aslına uygun yeniden yapacaklarını, Bayraklı'daki deprem konutlarının ilk etabının da Ağustos ayında teslim edileceğini belirten Köşger, Küçük Menderes'in temizliğinden Damlacık semtiyle ilgili projeye kadar bir çok konuya da değindi.



"EGE BÖLGESİ'NE AŞİNAYDIK"

● Buraya gelirken nasıl bir İzmir görmeyi bekliyordunuz, nasıl bir İzmir buldunuz? - Ege Bölgesi'ne aşinaydık. İzmir'e de gelip gidiyordum. Ancak, hiç alıcı gözüyle bakmamıştım. Atandıktan sonra İzmir'i daha iyi tanıdım. Doğrusu beklentilerimin altında kaldı. İzmir son 40-50 yılda çok hızlı kentleşme yaşamış. Başta çarpık yapılaşma olmak üzere altyapı ve üstyapı sorunları var. 30 Ekim'deki deprem İzmir'in bina altyapısının fiziki altyapısının yüzde 60-65'inin depreme dayanıksız olduğunu ortaya çıkardı. İzmir'i hak ettiği noktaya getirmek için bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım.



● İzmir'de 1 yıl nasıl geçti? - Devam eden bir pandemi var onunla mücadele ile sürdü. Deprem yaşadık, sel yaşadık, tsunamiye varana kadar epeyce bir doğal afet yaşadık. Bir yıl çok hızlı bir tempoyla geçti. İzmir'i tanıma sürecini de tamamlamış olduk. Ben kenti bütün detaylarıyla kavrayıp anlamadan iş yapmak istemem. Tespit ettiğimiz sorunlarla ilgili projeleri ve çözüm önerilerini geliştiriyoruz.

RÖPORTAJ: ERHAN GÜLENÇ FOTOĞRAFLAR: NİDA ALADAĞ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç ve muhabirimiz Nida Aladağ'ı makamında ağırladı.



MENDERES'İN TEMİZLİĞİ

● Geliştirdiğiniz projeler var mı? - Küçük Menderes Nehri'nin temizlenmesi için bir süreç başlattık. Küçük Menderes İzmir topraklarından doğup İzmir topraklarına dökülüyor. Dolayısıyla kullanan ve kirleten biziz. Buraya deşarj eden Torbalı, Tire, Ödemiş OSB'leri var... Bunlar atıklarını Avrupa Birliği standartlarında arıtıyor ancak maalesef bu arıtma Küçük Menderes'in debisine uygun şekilde olmuyor. Kaynakta bu kirliliği seyreltecek su yok. Ayrıca nehrin havzasında 160 tane zeytinyağı tesisi var. Bunlar da kirletiyor. Besihaneler var, kentsel ve evsel atıklar da tam arıtılmadan nehre deşarj ediliyor. Kurumlar taahhütte bulundular. Büyükşehir Belediyesi de bir taahhütte bulundu. OSB'ler çalışıyor. İzmir Kalkınma Ajansı'ndan zeytinyağı karasu tesislerini 3 fazdan 2 faza dönüştürmek için teşvik uygulaması başlatıyoruz.



● Diğer projelerden de örnek verebilir misiniz? - Damlacık Semti'yle ilgili projemiz var. Yeni bir fonksiyon kazandırılması, binaların restorasyonu ve bölge peyzajıyla ilgili. Valilik bünyesinde kültürel varlıkların restorasyonu için oluşturulan fonu kullanarak tarihi dokuyu ortaya çıkaracağız. Gençlerin dinlenip gezebilecekleri yerler, yeme içme mekanları, kütüphaneler ve buna benzer mekanlar yapacağız.



'ERDOĞAN VEREBİLİR'

● İzmir'de bir grup depremzede geçtiğimiz günlerde haklarını alamadıklarını söyleyerek eylem yaptı? Buna ne diyorsunuz? - O eylemde bu ifadeyi kullanan vatandaşımız zaten hak sahibi değil ama beraber yaşadığı anne ve babası var, bizden alması gereken her türlü yardımı almışlar. Merkezi yönetim haksızlık yapılmaması için çalışıyor. Vatandaş binalar bittiği zaman yıkılan binaların en az 2 katı değerinde binaya sahip olacak. Bayraklı'da yapılan konutların bir kısmı vatandaşlara Ağustos ayında inşallah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle teslim edilecek. Ayrıca 33 okul daha hasar gördü ve yıkılması gerekiyor. Büyükşehir bir endüstri meslek lisesinin yapımına başlayacak. Odalardan henüz dönüş olmadı, İzmir Ticaret Odası 2 okul yapacak. Diğerlerinden hala bekliyoruz. Vatandaşlarımızı sizin aracılığınızla katkı yapmaya çağırıyoruz. İzmir'de de bunu yapabilecek çok insan var. Birden fazla okul yapabilecek hemşerilerimiz var.





TEKRAR YAPILACAK

Hükümet Konağı'nı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Köşger, "İzmir'de birçok kamu binası sıkıntılı. Valiliğin yer aldığı ek bina ve Emniyet binası da hasar gördü. Biz onları yıkarak tarihi dokuyla uyumlu tek bir bina yapacağız. Orası Valilik kampüs alanı olacak. Eskiden Atatürk Lisesi olan bir bina var. Onun tarihi fotoğrafları var. O binanın benzerini yapacağız. Bu binaların yüksekliği Valilik Konağı'nı geçmeyecek.

Erhan GÜLENÇ