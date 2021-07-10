Tepe Kahve Çetin’in Yeri, 75 yıldır doğal ürünler sunuyor

1946'dan beri Urla Çeşme yolu üzerinde faaliyet gösteren Tepe Kahve Çetin'in Yeri, 5 yıldır Çeşme merkezdeki Cadde Plus AVM içerisinde hizmet veriyor. Oğlak tandırı başta olmak üzere, et ve kebap çeşitleri, gözleme, kahvaltı, kokoreç ve pide çeşitlerinin yer aldığı restoranda, müşterilere yıllardır doğal ürünler sunuluyor. Kendi tavukları bulunan işletmede, taze yumurta, köy sütünden yapılma yoğurt ve keçi peyniri de yer alırken ayrıca dileyen müşterilere köy yumurtası satışı da yapılıyor. Ahmet Çetin Tutar'ın işletmeciliğinde dört mevsim açık olan Tepe Kahve, yoğun geçen yaz aylarında 110 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip. 75 yıllık geçmişe sahip olan restoran, Urla ve Çeşme noktalarında aynı konseptte hizmet verirken, Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsündeki şubesinde ise müşterilerini tabldot sistemiyle ağırlıyor.

TAŞ FIRINDA PİŞİYOR

Karaburun ilçesinde yaylada ve dağda gezen oğlakları kullandıklarını söyleyen Restoran Müdürü Orhan Çelik, "Hayvanlarımız doğal beslendiği için, etlerimizde kekik kokusu olur. Taş fırında pişen oğlak tandırımız çok meşhurdur. Oğlaklarımızı tek bir yerden satın alıyoruz ve tüm şubelerimizde aynı kalitede pişiriyoruz. Haftanın 7 günü sabah 08.00'dan gece 24.00'a kadar açığız. Müşterilerimiz et menülerinin yanı sıra günün her saatinde bizde kahvaltı bulabilir. Bizde yok kelimesi pek kullanılmaz. Bu konu Çetin Bey'in prensibidir" açıklamasını yaptı. Hayvanın nasıl ve nerede beslendiğinin çok önemli olduğunu belirten Çeşme şubesinin mutfak ustası Mehmet Dikeç ise etin parçalanması, işlenmesi, dinlendirilme, terbiye edilme ve pişirilme gibi süreçlerin ustalık gerektirdiğini dile getirdi.

ERCAN AKGÜN