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Haberler İzmir İzmir'deki kan donduran cinayeti Facebook paylaşımı aydınlattı!

'deki kan donduran cinayeti Facebook paylaşımı aydınlattı!

'in Torbalı ilçesinde Kamuran Güney (60) tarlasında başından tüfekle vurularak öldürülmüştü. Ekipler sır ölümü Facebook paylaşımından yola çıkarak aydınlattı. Sait K. 7 Temmuz’daki paylaşımında, “Nazan Hançer bu tehdit mesajını gönderdikten bir süre sonra ne gariptir ki Kamuran Güney tarlasında ölü olarak bulunuyor” diye yazdı. Sait K. cinayeti Nazan Hançer işlemiş gibi gösterdi. Facebook paylaşımında konumunu İstanbul olarak gösteren Sait K. ’ın ilçesinde, diğer şüpheli T.Y. ise Kemalpaşa’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Sait K. ile T.Y. tutuklandı.

İzmir'deki kan donduran cinayeti Facebook paylaşımı aydınlattı!
SABAH

11.07.2021, 13:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021, 13:39

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 Temmuz'da tarlasına giden 60 yaşındaki çiftçi Kamuran Güney, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri faili meçhul cinayeti aydınlatmak için yaptığı çalışmada Facebook paylaşımlarından cinayeti çözdü.

Kamuran Güney

Kamuran Güney'in ölü bulunmasının ardından ifadesine başvurulan Güney'in eşi Gülay Güney, eşinin borçlu olduğu tefeciler tarafından tehdit edildiğini ileri sürmüştü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri faili meçhul cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı.



Şüphelilerden Sait K. Facebook hesabından 7 Temmuz'daki paylaşımında, "Nazan Hançer bu tehdit mesajını gönderdikten bir süre sonra ne gariptir ki Kamuran Güney tarlasında ölü olarak bulunuyor" diye yazdı.



Nazan Hançer'in işlemiş gibi gösterdi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen zanlılardan Sait K, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, T.Y ise İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi'nde saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sait K.

Zanlıların olayda kullandıkları av tüfeği ise Torbalı ilçesindeki Karakızlar Mahallesi gölet mevkisinde toprağa gömülmüş halde bulundu. Adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı..

İzmir’deki sır ölüm cinayet çıktı

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