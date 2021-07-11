İzmir'deki kan donduran cinayeti Facebook paylaşımı aydınlattı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 Temmuz'da tarlasına giden 60 yaşındaki çiftçi Kamuran Güney, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri faili meçhul cinayeti aydınlatmak için yaptığı çalışmada Facebook paylaşımlarından cinayeti çözdü.

Kamuran Güney

Kamuran Güney'in ölü bulunmasının ardından ifadesine başvurulan Güney'in eşi Gülay Güney, eşinin borçlu olduğu tefeciler tarafından tehdit edildiğini ileri sürmüştü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri faili meçhul cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı.





Şüphelilerden Sait K. Facebook hesabından 7 Temmuz'daki paylaşımında, "Nazan Hançer bu tehdit mesajını gönderdikten bir süre sonra ne gariptir ki Kamuran Güney tarlasında ölü olarak bulunuyor" diye yazdı.





Nazan Hançer'in işlemiş gibi gösterdi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen zanlılardan Sait K, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, T.Y ise İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi'nde saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sait K.

Zanlıların olayda kullandıkları av tüfeği ise Torbalı ilçesindeki Karakızlar Mahallesi gölet mevkisinde toprağa gömülmüş halde bulundu. Adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı..

İzmir’deki sır ölüm cinayet çıktı