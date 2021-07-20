İZMİR'İN şehir içi deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ'in bayram seferleri belli oldu. İZDENİZ'de bayram süresi boyunca iç körfez seferlerinde pazar tarifesi uygulanacak.
İç körfez seferlerinde 23-24 Temmuz Cuma ve Cumartesi günleri baykuş seferleri yapılacak.
Yaz seferleri kapsamında 21-22-23-24-25 Temmuz tarihlerinde Urla, 21-22-23-24-25 Temmuz tarihlerinde Mordoğan, 22-23-24 Temmuz tarihlerinde Foça feribot seferleri yapılacak
İzmir feribotuna bayram tarifesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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