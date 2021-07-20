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Haberler İzmir İzmir feribotuna bayram tarifesi

İzmir feribotuna bayram tarifesi

İzmir feribotuna bayram tarifesi

20.7.2021

İZMİR'İN şehir içi deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ'in bayram seferleri belli oldu. İZDENİZ'de bayram süresi boyunca iç körfez seferlerinde pazar tarifesi uygulanacak.

İç körfez seferlerinde 23-24 Temmuz Cuma ve Cumartesi günleri baykuş seferleri yapılacak.

Yaz seferleri kapsamında 21-22-23-24-25 Temmuz tarihlerinde Urla, 21-22-23-24-25 Temmuz tarihlerinde Mordoğan, 22-23-24 Temmuz tarihlerinde Foça feribot seferleri yapılacak

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