Tehlikeli oyun

İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 6 yıl önce çocukların oyun alanının hemen yanına yapılan TEDAŞ'a ait trafo mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Çocuklar, ailelerinin tüm uyarılarına rağmen trafo etrafında oyun oynamaya devam edince, mahalle sakinleri çareyi trafoyu kaldırtmakta buldu.

Çocuklar oyun alanları içerisinde olan ve 'ölüm tehlikesi' tabelaları ile donatılmış trafonun etrafında arkadaşları ile birlikte oyun oynayıp, trafonun kapısını açmaya çalışırken görüntülendi.

ÖLMELERİ Mİ GEREKİYOR?

Ancak tüm girişimlerine rağmen sonuç alamayan mahalleliler, trafonun kalkması için imza toplayamaya hazırlanıyorlar. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Ahmet Çokyaman, bugüne kadar defalarca trafonun kaldırılması için başta TEDAŞ olmak üzere belediye ile görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Mahallemizde çok sayıda küçük yaşta çocuğumuz var. Aileleri defalarca uyarmalarına rağmen küçük çocuklar bu trafonun etrafında oyun oynamaya devam ediyor. En son çare bu trafonun buradan kalkması için imza toplayacağız. Trafonun buradan kalkması için bir çocuğumuzun

muzun ölmesi mi gerek" dedi.

İhsan KARATAŞ