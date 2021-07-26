25 metreden ölüme...

İZMİR'İN Balçova ilçesinde, önceki gece sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten metro inşaatının şaftına düşen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. KAZA, Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Pınar K. (35) yönetimindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaat alanına girip 25 metre derinliğindeki şaft boşluğuna düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İHBAR üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vinçle şafta inen itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla sürücü Pınar K. ve yanındaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen'i (40) şafttan çıkardı. İLK müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Pınar K, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Timo Janek Karkkainen ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karkkainen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Timo Janek Karkkainen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Pınar K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, 2,35 promil alkollü olduğu tespit edildi.