  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Pandemi korkusu felç etti

Pandemi korkusu felç etti

İzmir Çeşme’de yaşayan 70 yaşındaki Emel Ertuğrul, aniden her iki bacağında da güçsüzlük hissetti. Bel fıtığından şüphelenen ancak pandemi korkusu nedeniyle hastaneye de gitmeyen hasta, 2 hafta sonra hastaneye geldiğinde her iki bacağı çoktan felç olmuştu. Yapılan tetkiklerde omurgasında omuriliğe baskı yapan tümör nedeniyle yürüme yetisini kaybettiği ortaya çıkan Emel Ertuğrul, gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından tekrar bacaklarını hareket ettirmeye başladı.

Pandemi korkusu felç etti
İHA

27.07.2021, 11:36

Eşi Atilla Ertuğrul ile birlikte İzmir Çeşme'de yaşamını sürdüren Emel Ertuğrul, bir süre önce her iki bacağında da güçsüzlük hissi yaşadı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hastaneye gitmeye korkan Ertuğrul, 2 hafta sonra her iki bacağının da felç olması ile soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkiklerde ise sırt bölgesinin omurgasında tümör olduğu, tümörün omuriliğe baskı yaptığı her iki bacağında yaşadığı felcin ise tümörün yaptığı bu baskıdan kaynaklandığı ortaya çıktı. Ameliyatın ardından hastasının tekrar bacaklarını hareket ettirmeye başladığını kaydeden Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, bacak ve ayaklardaki güçsüzlük hissine dikkat çekerek, "Bu hastanın iki bacağında güçsüzlük olmuş, bu ciddi bir durum. Hastalar bazen bunu bel ya da sırt fıtığı ile karıştırabiliyor. Bel fıtığında her iki bacakta da güç kaybı olmaz, tek bacakta olur. Ne yazık ki bu hastamız gecikmiş bir hasta. Güçsüzlüğü hissettiği ilk 24 ya da 48 saatte hastaneye gelseydi, tedavisinin ardından yürüyerek çıkıp gidebilirdi. Geç kalınan her dakika sinire daha çok zarar vereceği anlamına geliyor" dedi.



YAVAŞ YAVAŞ HİSLERİ YERİNE GELDİ
Operasyonu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ile birlikte gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, "Hastamız bacaklarında ilk güçsüzlüğü hissettiğinde gelseydi toparlama şansı yüksekti. Operasyonda omurgadaki tümörü temizleyerek omuriliği rahatlattık. Bacaklarına yavaş yavaş hissiyat ve güç gelmeye başladı. Omurgayı güçlendirmek için vidalar takıldı. Şu an onkoloji tedavisi alıyor. Kemoterapi tamamlanınca fizik tedavi almaya başlayacak. Bu sayede hastamızın mobilize olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pandemi korkusu felç etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.